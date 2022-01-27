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27.01.2022 15:02
Рубрика: Культура

В Мариинском театре пройдет "Неделя с Моцартом"

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)

В Концертном зале Мариинского театра в Петербурге в первые дни февраля пройдет серия спектаклей и концертов "Неделя с Моцартом". Такой подарок ко дню рождения композитора для всех петербуржцев решил сделать директор и художественный руководитель театра Валерий Гергиев.

Фото: Архив группы PLUSFIVE
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На сцене прозвучат три оперы, три фортепианных концерта, три увертюры и знаменитый Реквием. Подбор произведений не случаен. Три оперы - "Идоменей" (1781 год), "Свадьба Фигаро" (1786) и "Волшебная флейта" (1791) - относятся к разным жанрам той музыкальной эпохи, каждый из которых обладает совершенно уникальными качествами. Слушатели, которые попадут на все концерты недели, смогут определить для себя отличия оперы-сериа, оперы-буффа и зингшпиль.

Если "Свадьбу Фигаро" и "Волшебную флейту" исполняют в традиции русской оперной сцены, то есть на языке аудитории, то "Идоменей" прозвучит с оригинальным итальянским либретто. Кстати, "Идоменей" - это репертуарная редкость в мире опер. Как сообщили в театре, на сцену выйдут Вадим Кравец (Фигаро) и Ольга Пудова (Царица ночи), а молодые солисты Гамид Абдулов, Екатерина Санникова и Эвелина Агабалаева будут впервые петь в "Идоменее".

Аналогом "академии" времен самого Моцарта - так в ту эпоху назывались сольные выступления артиста - станет вечер 5 февраля. В исполнении пианиста Сергея Редькина прозвучат ранние работы композитора - Одиннадцатый, Двенадцатый и Тринадцатый концерты. Интересно, что именно Моцарт в 1780-х годах вывел фортепиано из тени, превратив в солирующий инструмент. До Моцарта клавесин и другие клавишные использовались в оркестре лишь как аккомпанирующие инструменты. Каждому концерту предпослана оперная увертюра - из "Свадьбы Фигаро", "Так поступают все" и "Дон Жуана".

И самое известное произведение композитора - "Реквием" - прозвучит под занавес моцартовской недели. Сольные партии исполняют Анастасия Калагина, Екатерина Сергеева, Евгений Ахмедов и Юрий Воробьев.

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