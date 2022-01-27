Из-за снегопада на Кубани закрыли для транспорта горный перевал

В Краснодарском крае в связи с обильными снегопадами были вынуждены временно закрыть движение на шестикилометровом участке дороги от Туапсе до Апшеронска через Шаумянский перевал. Как сообщили в оперштабе Кубани, сейчас затруднено движение еще на нескольких дорогах, ведущих к небольшим населенным пунктам в Туапсинском районе.

- Полторы полосы для движения расчищены на проезжей части дороги от села Шаумян до села Садового, также полторы полосы расчищены от поселка Октябрьского до села 4-я Гунайка. Продолжают работать бульдозеры. Перевал временно закрыт, - отметили в оперштабе.

На территории региона продолжают бороться с последствиями сильных снегопадов. Дороги на территории края утром 27 января расчищают 110 комбинированных дорожных машин, 18 тракторов с плужным оборудованием, 4 автогрейдера и 2 бульдозера.

При этом, в ГУ МЧС региона отметили, что железнодорожное сообщение не нарушено и осуществляется в штатном режиме. Также открыты все участки федеральных трасс.