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27.01.2022 10:40
Рубрика: Происшествия

Из-за снегопада на Кубани закрыли для транспорта горный перевал

Текст: Михаил Сухарев

В Краснодарском крае в связи с обильными снегопадами были вынуждены временно закрыть движение на шестикилометровом участке дороги от Туапсе до Апшеронска через Шаумянский перевал. Как сообщили в оперштабе Кубани, сейчас затруднено движение еще на нескольких дорогах, ведущих к небольшим населенным пунктам в Туапсинском районе.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Полторы полосы для движения расчищены на проезжей части дороги от села Шаумян до села Садового, также полторы полосы расчищены от поселка Октябрьского до села 4-я Гунайка. Продолжают работать бульдозеры. Перевал временно закрыт, - отметили в оперштабе.

На территории региона продолжают бороться с последствиями сильных снегопадов. Дороги на территории края утром 27 января расчищают 110 комбинированных дорожных машин, 18 тракторов с плужным оборудованием, 4 автогрейдера и 2 бульдозера.

При этом, в ГУ МЧС региона отметили, что железнодорожное сообщение не нарушено и осуществляется в штатном режиме. Также открыты все участки федеральных трасс.

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