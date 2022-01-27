В Челябинской области сократят время выезда полиции на преступления

В полиции Южного Урала ввели новые нормативы реагирования на сообщения о правонарушениях. Теперь дежурные группы в райотделах должны выдвинуться к месту происшествия в течение трех минут. Об этом сообщил на пресс-конференции новый начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков.

- Сегодня полиция региона при достойных показателях оперативно-розыскной деятельности (она занимает 12 позицию среди 85 субъектов - прим. ред.) имеет крайне низкие показатели доверия населения. По данным опроса 2021 года, Челябинская область занимает 75 место по доверию и предпоследнее - по оценке защищенности населения. И эту ситуацию надо исправлять. На долгосрочную перспективу задач себе не ставим - постараемся вернуть доверие людей уже в течение года, - заявил Михаил Скоков.

Решить эту задачу новый начальник главка намерен за счет усиления полицейских патрулей, особенно в местах массового пребывания граждан, быстрого реагирования на сообщения о преступлениях, от которого зависит их раскрытие по горячим следам, привлечением к охране общественного порядка казачества и народных дружин, а также организацией тотального контроля за действиями подчиненных. По словам Скокова, дисциплину в полиции Южного Урала не мешает подтянуть.

Еще одна проблема: неукомплектованность штата составляет шесть процентов, это около тысячи сотрудников полиции. Особенно не хватает людей в патрульно-постовой службе, где зарплата сержанта полиции составляет 22 тысячи рублей.

- Будем искать пути по привлечению молодых ребят, - сообщил руководитель главка. - Мы уже обсудили это с главой региона Алексеем Текслером и договорились о стимулирующих выплатах для младшего комсостава.