Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 22 января 2022 года № 17 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 октября 2021 года № 364 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 октября 2021 года № 364 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания" следующие изменения:

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания, до улучшения эпидемиологической ситуации:

перевести на дистанционный режим работы работников из числа лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями либо предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

перевести на дистанционный режим работы не менее 50% сотрудников (при условии, если это не нарушает функционирование учреждения).";

дополнить пунктами 19.1 и 19.2 следующего содержания:

"19.1. Министерству труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания и Министерству здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания до улучшения эпидемиологической ситуации перевести подведомственные учреждения социального обслуживания на вахтовый режим.

19.2. Министерству образования и науки Республики Северная Осетия-Алания и органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания обеспечить контроль за проведением ежедневного "утреннего фильтра" при входе в соответствующую образовательную организацию с обязательной термометрией.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Северная Осетия-Алания С.Меняйло







