Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 22 января 2022 года № 17 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 октября 2021 года № 364 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 октября 2021 года № 364 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания" следующие изменения:
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания, до улучшения эпидемиологической ситуации:
перевести на дистанционный режим работы работников из числа лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями либо предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
перевести на дистанционный режим работы не менее 50% сотрудников (при условии, если это не нарушает функционирование учреждения).";
дополнить пунктами 19.1 и 19.2 следующего содержания:
"19.1. Министерству труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания и Министерству здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания до улучшения эпидемиологической ситуации перевести подведомственные учреждения социального обслуживания на вахтовый режим.
19.2. Министерству образования и науки Республики Северная Осетия-Алания и органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания обеспечить контроль за проведением ежедневного "утреннего фильтра" при входе в соответствующую образовательную организацию с обязательной термометрией.".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Северная Осетия-Алания С.Меняйло
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