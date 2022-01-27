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Стриминг Disney+ запустится еще в 42 странах

Новости
    27.01.2022, 15:40
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американский стриминговый сервис Disney+ этим летом запустится еще в 42 странах. По информации The Hollywood Reporter, новыми рынками станут страны и территории с разных концов света. Российской Федерации в данном списке нет.

В число европейских стран, где зрители смогут приобрести подписку на сервис, вошли Албания, Болгария, Чехия, Хорватия, Эстония, Венгрия, Греция, Латвия, Литва, Мальта, Черногория, Северная Македония, Сербия, Словения, Словакия, Ватикан, Фарерские острова и другие.

В других частях света - это Оман, Бахрейн, Йемен, Ирак, Катар, а также территории Гибралтар, остров Святой Елены и даже арктический Шпицберген.

Отмечается, что по итогам 2021 года стриминг набрал уже 118 млн подписчиков по всему миру. В данный момент вещание осуществляется в десятках стран, среди которых США, Канада, Австралия и Новая Зеландия, Нидерланды, Австрия, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Япония, Норвегия, Исландия, Таиланд, Маврикий, Сингапур и т.д.

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