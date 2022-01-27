Умер актер из "Комиссара Рекса" и "Швейка" Эрнст Станковски

26 января в Клостернойбурге скончался до чрезвычайности плодовитый австрийский актер, режиссер, музыкант, певец и артист кабаре Эрнст Станковски. Известен он, в том числе - нашему зрителю, по, например, "Комиссару Рексу", "Месту преступления" и роли поручика Лукаша в "Бравом солдате Швейке" 1960-го (фильм был номинирован на "Золотой глобус").

О смерти актера пишет Wiener Zeitung со ссылкой на коллегу Эрнста. Станковски было 93 года.

Эрнст Фридель Рудольф Станковский (настоящее имя) родился в 1926-м в Вене в уважаемом семействе. Брал уроки пения, танцев, в школе участвовал в любительском театре. Актерское образование получил в родном городе. Служил в Баварском государственном театре, в театрах Берлина, Мюнхена, Дюссельдорфа и так далее. Работал на радио, занимался переводами, в том числе Мольера. На экранах начал появляться еще в сороковые.