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Умерла первая австралийская актриса-абориген Розали Кунот-Монкс

Новости
    27.01.2022, 16:11
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Umbrella Entertainment Фото: youtube.com/ Umbrella Entertainment
Фото: youtube.com/ Umbrella Entertainment

26 января в возрасте 85 лет скончалась Розали "Нгарла" Кунот-Монкс, австралийская актриса, сценарист, продюсер, политик, поборница прав коренного населения континента и бывшая монахиня. Об этом сообщает ABC со ссылкой на семью артистки. Нгарла отошла в госпитале Алис-Спрингс, причиной стал инсульт.

Розали родилась в 1937-м на скотоводческой станции Утопия (это северные территории страны) в семье народа анматьерре. Ее дед по отцовской линии был немец (оттуда фамилия), бабушка управляла несколькими фермами.

В 51-м Разали, тогда еще подростка, заметили режиссеры Чарльз и Эльза Шовель и сняли в главной роли в своей драме "Джедда". Таким образом, Кунот стала первой австралийской актрисой-аборигеном. Кроме того, это первый цветной австралийский фильм.

С 1960-го Нгарла провела десять лет в качестве англиканской монахини в общине Мельбурна, но затем покинула орден, вышла замуж и начала работать в Департаменте по делам аборигенов.

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