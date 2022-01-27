Умерла первая австралийская актриса-абориген Розали Кунот-Монкс

26 января в возрасте 85 лет скончалась Розали "Нгарла" Кунот-Монкс, австралийская актриса, сценарист, продюсер, политик, поборница прав коренного населения континента и бывшая монахиня. Об этом сообщает ABC со ссылкой на семью артистки. Нгарла отошла в госпитале Алис-Спрингс, причиной стал инсульт.

Розали родилась в 1937-м на скотоводческой станции Утопия (это северные территории страны) в семье народа анматьерре. Ее дед по отцовской линии был немец (оттуда фамилия), бабушка управляла несколькими фермами.

В 51-м Разали, тогда еще подростка, заметили режиссеры Чарльз и Эльза Шовель и сняли в главной роли в своей драме "Джедда". Таким образом, Кунот стала первой австралийской актрисой-аборигеном. Кроме того, это первый цветной австралийский фильм.

С 1960-го Нгарла провела десять лет в качестве англиканской монахини в общине Мельбурна, но затем покинула орден, вышла замуж и начала работать в Департаменте по делам аборигенов.