Постановление губернатора Волгоградской области от 27 января 2022 года № 51 "О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В целях реализации прав граждан на охрану здоровья и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" изменение, дополнив пункт 4 подпунктом 4.26 следующего содержания:

"4.26. Рекомендовать работодателям предоставлять работникам с симптомами острого респираторного заболевания, острой респираторной вирусной инфекции три оплачиваемых дня отдыха со дня появления указанных симптомов с сохранением заработной платы для лечения на дому.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров







