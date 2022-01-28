В рамках "Недели памяти жертв Холокоста" прошло более 1000 мероприятий

В этом году, несмотря на пандемию, "Неделя памяти жертв Холокоста" установила рекорд по количеству культурных, образовательных событий - более 1000, которые одновременно прошли в 82 регионах страны. А это значит, что история Холокоста перестала быть болью только еврейского народа. Память об этой трагедии объединила государство, общество, волонтеров, меценатов и всех россиян.

Фото: пресс-служба РЕК

Кульминацией "Недели памяти" стал благотворительный мемориальный вечер "Хранитель памяти", который прошел 27 января в театре "Геликон-опера". Именно в этот день ровно 77 лет назад, в 1945 году, Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти "Аушвиц" близ польского города Освенцим.

На вечере уже в четвертый раз была вручена премия Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти", присуждаемая выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте - тем, благодаря кому память о Холокосте стала частью российской идентичности. В этом году ее лауреатами стали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, театральный режиссер, художественный руководитель Театра им. Евгения Вахтангова Римас Туминас, один из основателей и сопредседатель Центра и Фонда "Холокост" Илья Альтман и поэт Евгений Евтушенко, получивший награду посмертно.

Евтушенко стал тем человеком, который на всю страну и весь мир впервые рассказал о страшной трагедии Холокоста в Бабьем Яре - овраге в Киеве, где в сентябре 1941 года нацистами были расстреляны десятки тысяч киевских евреев. После публикации в "Литературной газете" поэма "Бабий Яр" в течение недели была переведена на семьдесят два языка и вышла на первых полосах ведущих мировых изданий.

По многолетней традиции вечер в "Геликон-опере" был благотворительным. Собранные пожертвования будут направлены на программу Российского еврейского конгресса "Вернуть достоинство", благодаря которой в России открыто почти 100 памятников жертвам Холокоста.

Фото: пресс-служба РЕК

В честь самых почетных гостей вечера - бывших малолетних узников лагерей и гетто, выживших каким-то чудом - и в память обо всех шести миллионах жертв Холокоста прозвучала 13-я симфония Шостаковича "Бабий Яр" в исполнении хора и оркестра театра "Геликон-опера". Сольную партию исполнил известный бас Алексей Тихомиров. За пультом был главный дирижер театра Валерий Кирьянов. Режиссер программы - Илья Ильин.

Среди самых заметных событий "Недели памяти", собравших больше всего неравнодушных зрителей, - международная онлайн-акция #МыПомним / #WeRemember, фестиваль фильмов о преступлениях против человечности "Хроники Катастрофы", театральные постановки: "Кабаре Терезин", "Черная книга Эстер", "Двое. Чаплин и Михоэлс", "Фаина. Эшелон", а также научно-практические конференции школьников, студентов и молодых ученых "Холокост: память и предупреждение", прошедшие в РГГУ и Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе.

В школах почти всех регионов РФ, как и прежде, прошли уроки по истории Холокоста. Что важно, Международный день памяти жертв Холокоста официально вернулся в образовательный календарь российских школьников: распоряжение об этом было подписано первым замминистра просвещения РФ Александром Бугаевым 25 января 2022 года - за два дня до памятной даты.