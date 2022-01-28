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Диснеевскую Минни Маус переодели из платья в брюки

Новости
    28.01.2022, 16:22
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Парижский "Диснейленд" сообщил о том, что знаменитый мультипликационный персонаж Минни Маус получила новый образ. На смену привычную красному наряду в горошек пришел брючный костюм. Фото новой, более инклюзивной, Минни появилось в Twitter-аккаунте парка развлечений.

Известно, что этот наряд для подруги Микки Мауса разрабатывала сама Стелла Маккартни, известный модельер, а также дочь участника The Beatles Пола Маккартни. Такое обновление приурочено к 30-летию парижского парка развлечений, которое будет масштабно отмечаться в марте этого года.

- Этот новый взгляд на ее фирменный наряд в горошек делает Минни Маус символом прогресса для нового поколения. Она наденет его в честь месяца женской истории в марте 2022 года. Не могу дождаться, когда вы увидите этот новый образ в парке Walt Disney Studios! - цитирует Стеллу Маккартни пресс-служба Disney.

В социальных сетях, к слову, неоднозначно восприняли эти перемены. Многие пользователи посчитали ненужным изменение традиционного костюма Минни Маус и высказали озабоченность, что создатели навсегда лишили ее привычного наряда в угоду современным трендам. Однако, некоторые поклонники Disney напомнили, что Минни Маус и раньше меняла имидж. Например, в мультфильмах она появлялась в брюках. Также пользователи Twitter приложили множество фото, где персонаж появляется в непривычном массовому зрителю образе.

На преображение мультяшной героини отреагировали и некоторые знаменитости. Например, звезда "Сверхъестественного" Джаред Падалеки выложил в ответ на сообщение Disney несколько шокированных смайликов. А американский политик Хиллари Клинтон, известная по своей приверженности брючным костюмам, назвала этот образ "очень стильным".

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