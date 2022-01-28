Диснеевскую Минни Маус переодели из платья в брюки

Парижский "Диснейленд" сообщил о том, что знаменитый мультипликационный персонаж Минни Маус получила новый образ. На смену привычную красному наряду в горошек пришел брючный костюм. Фото новой, более инклюзивной, Минни появилось в Twitter-аккаунте парка развлечений.

Stella McCartney has designed Minnie Mouse's very first pantsuit, and it's gorgeous 😍 #DisneylandParis30 pic.twitter.com/jKSckBji36 - Disneyland Paris EN (@DisneyParis_EN) January 25, 2022

Известно, что этот наряд для подруги Микки Мауса разрабатывала сама Стелла Маккартни, известный модельер, а также дочь участника The Beatles Пола Маккартни. Такое обновление приурочено к 30-летию парижского парка развлечений, которое будет масштабно отмечаться в марте этого года.

- Этот новый взгляд на ее фирменный наряд в горошек делает Минни Маус символом прогресса для нового поколения. Она наденет его в честь месяца женской истории в марте 2022 года. Не могу дождаться, когда вы увидите этот новый образ в парке Walt Disney Studios! - цитирует Стеллу Маккартни пресс-служба Disney.

В социальных сетях, к слову, неоднозначно восприняли эти перемены. Многие пользователи посчитали ненужным изменение традиционного костюма Минни Маус и высказали озабоченность, что создатели навсегда лишили ее привычного наряда в угоду современным трендам. Однако, некоторые поклонники Disney напомнили, что Минни Маус и раньше меняла имидж. Например, в мультфильмах она появлялась в брюках. Также пользователи Twitter приложили множество фото, где персонаж появляется в непривычном массовому зрителю образе.

Oh look, there's Minnie Mouse in pants. Somehow, not destroying the fabric of society. Just being an adorable cartoon mouse, as one does. pic.twitter.com/yESXRzsvNi - Latisha Jones (Abbott Elementary Stan Account) (@leticia_creates) January 27, 2022

Minnie Mouse wore pants before. Example is 2019 for a Disney cruise. Lol at Candace Owens pic.twitter.com/hU7Oru2vgV — Pink🐩Poodle, Herald of Ro (@Pink_Poodle) January 27, 2022

На преображение мультяшной героини отреагировали и некоторые знаменитости. Например, звезда "Сверхъестественного" Джаред Падалеки выложил в ответ на сообщение Disney несколько шокированных смайликов. А американский политик Хиллари Клинтон, известная по своей приверженности брючным костюмам, назвала этот образ "очень стильным".