Казахстанская закалка панфиловцев

Начало 2022 года принесло тревожные новости из Казахстана: люди вышли на улицы, протестуя против ошибок в экономике, но нашлись силы, которые превратили мирные протесты в погромы, а затем и в настоящие бои. Пролилась кровь... Первой на помощь соседям пришла Россия. Иначе и быть не могло, если вспомнить наше общее прошлое. Об этом - подборка материалов "Родины".

22 июня 1941 года они встали на оборону Брестской крепости, а 9 мая 1945 года расписывались на Рейхстаге в Берлине. Легендарная дивизия под командованием генерал-майора И.В. Панфилова, сформированная в городах Алма-Ата Казахской ССР и Фрунзе Киргизской ССР, особенно ярко проявила себя во время битвы под Москвой и в дальнейшем получила имя своего командира, погибшего 18 ноября 1941 года. Около 100 000 воинов из советского Казахстана были награждены боевыми орденами и медалями СССР. Почти 100 из них были удостоены звания Героя Советского Союза. Четыре казахстанских летчика - Т.Я. Бегельдинов, Л.И. Беда, И.Ф. Павлов и С.Д. Луганский - стали дважды Героями Советского Союза.

Дважды Герой Советского Союза летчик-истребитель Сергей Луганский у своего самолета, на борту которого надпись - "Герою Советского Союза Сергею Луганскому от комсомольцев и молодежи г. Алма-Ата". 1-й Украинский фронт. 11 июля 1944 г. Фото: РГАКФД

Капитан Сергей Луганский воевал на Як-1, на покупку которого его земляки из Алма-Аты собрали 180 тысяч рублей. Всего на строительство техники - танковых колонн и авиаэскадрилий - казахстанцами за годы войны было собрано свыше 480 миллионов рублей. Помощь из казахского тыла этим не ограничивалась. Переведенные на выпуск военной продукции предприятия снабжали Красную армию боевой техникой, а также продовольствием и обмундированием. Кроме того, Казахстан был одним из главных районов, принявшим десятки перебазированных фабрик и заводов. Это стало возможным благодаря развитой сети железных дорог, мощной топливо-энергетической и сырьевой базе и удаленности от фронта.

Но в Казахстан переезжали не только промышленные предприятия. Среди вынужденных переселенцев оказались институты Академии наук СССР, киностудии "Мосфильм" и "Ленфильм". Также Казахская ССР приняла воспитанников 60 детских домов.

Подвиги казахстанцев на фронте и в тылу нашли отражение в фотодокументах и в кинодокументах, находящихся на хранении в РГАКФД.

Так, отдельные выпуски Центральная студия документальных фильмов делала совместно с Алма-Атинской студией кинохроники. Там есть сюжеты о выращенных на колхозных фермах Казахской ССР лошадях для фронтовой кавалерии, о плавке свинца на металлургическом заводе в Лениногорске, о труде казахстанцев на нефтепромысле в Кульсарах и плодоконсервном заводе в Алма-Ате, добыче угля в районе горного хребта Заилийский Алатау, сборе хлопка и отправке его на фабрики и т.д.

Вот уж действительно все для фронта, все для Победы!