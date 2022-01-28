Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня. Для переговоров в зону конфликта в местность Торт-Кочо, где и начался инцидент, прибыли с киргизской стороны полномочный представитель президента Киргизии в Баткенской области Абдикарим Алимбаев, с таджикской - губернатор Согдийской области Республики Таджикистан. Об этом сообщает погранслужба ГКНБ КР.

По информации ведомства, руководители регионов сумели договориться по ряду вопросов. В частности, о полном прекращении огня и отводе дополнительных сил и средств, стянутых к границе, открытии движения по автодороге Баткен - Исфана, а также о совместном патрулировании сотрудниками правоохранительных органов приграничных районов для недопущения конфликтов в будущем.

Напомним, по информации киргизской стороны 27 января 2022 года в 18.15 по бишкекскому времени пограничники Таджикистана перекрыли участок дороги Баткен - Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района КР.

Пограничные подразделения Киргизии, дислоцированные на этом участке границы были переведены на усиленный вариант несения службы. В 19.35 по бишкекскому времени, таджикская сторона без предупреждения открыла огонь по пограничным нарядам КР.

Как заявили в пресс-службе пограничной службы ГКНБ Киргизии, в настоящее время перестрелка на границе прекращена, движение по автомагистрали Баткен - Исфана осуществляется беспрепятственно.