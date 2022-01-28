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28.01.2022,  
17:30
Текст:  Антон Валагин

Китайскую авиабазу на искусственном рифе показали на видео

В Сети появилось первое качественное видео боевого дежурства истребителей ВМС НОАК на искусственном рифе Юншу (Огненный крест) в спорном архипелаге Спратли Южно-Китайского моря. Истребители J-11 и Су-30МК дежурят там попарно на ротационной основе.

Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
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Впечатляет инфраструктура, построенная Китаем на этих насыпных рифах, пишет Dambiev. На каждом из трех основных рифов возведены взлетно-посадочные полосы и ангары трех типов: небольшие для истребителей, средние - для бомбардировщиков и заправщиков Xian H-6. Самые большие могут вместить военно-транспортные Y-20 и Ил-76, самолеты-заправщики Ил-78, летающие радары KJ2000.

Территориальная принадлежность архипелага Спратли оспаривается шестью государствами Юго-Восточной Азии. Помимо важного стратегического положения архипелаг предположительно богат углеводородами. Каждый претендент: от Брунея до Филиппин, - имеет на Спратли небольшой воинский контингент, но Китай единственный, кто расширяет свое присутствие, возводя искусственные острова.

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