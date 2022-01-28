Китайскую авиабазу на искусственном рифе показали на видео

Боевое дежурство истребителей ВМС НОАК на искусственном рифе Юншу. Видео: https://t.co/KXDe1OONNG pic.twitter.com/JBQaexWKRV — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) January 28, 2022

В Сети появилось первое качественное видео боевого дежурства истребителей ВМС НОАК на искусственном рифе Юншу (Огненный крест) в спорном архипелаге Спратли Южно-Китайского моря. Истребители J-11 и Су-30МК дежурят там попарно на ротационной основе.

Впечатляет инфраструктура, построенная Китаем на этих насыпных рифах, пишет Dambiev. На каждом из трех основных рифов возведены взлетно-посадочные полосы и ангары трех типов: небольшие для истребителей, средние - для бомбардировщиков и заправщиков Xian H-6. Самые большие могут вместить военно-транспортные Y-20 и Ил-76, самолеты-заправщики Ил-78, летающие радары KJ2000.

Территориальная принадлежность архипелага Спратли оспаривается шестью государствами Юго-Восточной Азии. Помимо важного стратегического положения архипелаг предположительно богат углеводородами. Каждый претендент: от Брунея до Филиппин, - имеет на Спратли небольшой воинский контингент, но Китай единственный, кто расширяет свое присутствие, возводя искусственные острова.