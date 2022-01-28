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28.01.2022,  
14:25
Текст:  Алексей Моисеев

Клон танка Т-54 пытались осовременить в Китае

В начале 70-х годов самым современным танком Народно-освободительной армии Китая стал Type 59, являвшийся, по сути, клоном советского Т-54А, запущенного в серию еще в 1955 году.

В это время на вооружение ВС СССР и западных государств продолжала поступать техника нового поколения: Т-64А, АМХ-30, Leopard, Chieftain . Также началась работа над Leopard 2 и XM803.

Насколько отстало китайское танкостроение, командованию НОАК позволило понять изучение захваченного в ходе боев на острове Даманский в 1969 году танка Т-62, вооруженного мощной 115-мм гладкоствольной пушкой У-5ТС "Молот".

Поэтому перед инженерами и конструкторами ВПК КНР была поставлена амбициозная задача - создать боевую машину, которая по своим тактико-техническим характеристикам ни в чем не будет уступать лучшим зарубежным образцам. При этом планировалось активно применять полученные различными путями иностранные технологии.

В результате появились опытные образцы, имевшие орудия увеличенного калибра, системы управления огнем, механизмы заряжания, новые двигатели повышенной мощности, автоматические коробки передач, гидропневматические подвески, внешние установки противотанковых управляемых ракет и др.

Интересно, что часть из них, вроде WZ-1224, напоминали образцы западной школы танкостроения, в других же, таких как WZ-122, чувствовалось сильное советское влияние. Например, башня была практически полностью "срисована" с Т-62.

Фото: National Guard Cyprus / wikipedia.org
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Однако, несмотря на значительные усилия, все же не удалось ни один из этих танков довести до серии, они оказались слишком сложными для производства и эксплуатации в войсках.

В то же время некоторые из примененных тогда решений пригодились в ходе дальнейшей модернизации Type 59. Например, также как на WZ-122, пытались устанавливать спаренную 12,7-мм установку пулеметов Type 54 (копии ДШКМ). С ее помощью можно было поражать цели на дистанции до 3500 метров. Но из-за громоздкости и увеличения больше чем в два раза массы такая новинка не получила широкого распространения, и упоминания о ней можно встретить лишь в небольшом количестве появлявшихся в Сети материалов.

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