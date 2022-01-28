Распоряжение губернатора Курской области от 28 января 2022 года № 21-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг, от 30.04.2021 № 130-рг, от 19.05.2021 № 145-рг, от 22.06.2021 № 195-рг, от 07.07.2021 № 216-рг, от 09.08.2021 № 266-рг, от 20.08.2021 № 286-рг, от 28.09.2021 № 314-рг, от 01.10.2021 № 316-рг, от 11.10.2021 № 327-рг, от 14.10.2021 № 334-рг, от 15.10.2021 № 336-рг, от 21.10.2021 № 345-рг, от 25.10.2021 № 349-рг, от 28.10.2021 № 358-рг, от 03.11.2021 № 368-рг, от 10.11.2021 № 371-рг, от 15.11.2021 № 380-рг, от 17.11.2021 № 383-рг, от 24.11.2021 № 400-рг от 02.12.2021 № 411-рг, от 07.12.2021 № 417-рг, от 10.12.2021 № 419-рг, от 21.12.2021 № 438-рг, от 18.01.2022 № 12-рг) следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктами 2.2, 2.3, 2.4 следующего содержания:

"2.2. Функционирование танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, караоке, проведение тематических вечеринок, конкурсов, викторин, концертов и иных подобных мероприятий на предприятиях общественного питания.

2.3. Функционирование зон питания (фуд-кортов) в торговых комплексах (центрах) и торгово-развлекательных комплексах (центрах), за исключением обслуживания на вынос без посещения зала обслуживания посетителей, доставки заказов.

2.4. Деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров, аттракционов в закрытых помещениях, спорт-баров, иных развлекательных и досуговых заведений, боулинга.";

2) в пункте 31 слова "до 18 лет" заменить словами "до 16 лет";

3) пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"осуществлять работу в период с 00.00 до 06.00 часов, за исключением обслуживания на вынос без посещения зала обслуживания посетителей, доставки заказов;";

4) в пункте 41:

абзац восьмой исключить;

в абзаце девятом слово "боулинга," исключить;

5) подпункты 13.2, 13.3 пункта 13 изложить в следующей редакции:

"13.2. Организовать реализацию дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

13.3. Организовать реализацию образовательных программ в образовательных организациях дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств (детские школы искусств, художественные школы, школы народных промыслов, музыкально-хоровые школы), с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.";

6) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:

"14. Комитету образования и науки Курской области (Н.А. Пархоменко), комитету здравоохранения Курской области (Е.В. Письменная), комитету по культуре Курской области (Ю.Н. Полетыкина), комитету строительства Курской области (А.В. Дубашевский) организовать образовательный процесс профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Курской области, с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Рекомендовать руководителям образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Курской области, организовать образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.";

7) пункт 17 дополнить подпунктами 17.4 и 17.5 следующего содержания:

"17.4. Приостановить проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для лиц до 18 лет, за исключением мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области.

17.5. Приостановить тренировочный процесс для лиц до 18 лет, за исключением лиц, проходящих спортивную подготовку.".

2. Распоряжение вступает в силу с 28 января 2022 года, за исключением подпунктов 1, 3-5 пункта 1, которые вступают в силу с 31 января 2022 года, подпункта 6 пункта 1, который вступает в силу с 7 февраля 2022 года.

Губернатор Курской области Р.Старовойт







