Лавров призвал власти ФРГ отказаться от дискриминации канала RT

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал немецкие власти отказаться от практики дискриминации телеканала RT. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Лавров в очередной раз призвал правительство ФРГ отказаться от дискриминационных действий в отношении канала RT на немецком языке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее телеканал Russia Today сообщал о планах запустить немецкую версию своего канала под названием RT DE. Он должен был транслировать документальные фильмы, новости, аналитические программы. Однако сайт Youtube заблокировал этот канал в день его запуска.