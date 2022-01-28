Постановление правительства Ленинградской области от 28 января 2022 года № 52 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации) строки "Плановая медицинская помощь в условиях дневного стационара", "Плановая медицинская помощь в амбулаторно-поликлинических подразделениях (за исключением профилактических осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения)", "Профилактические осмотры и диспансеризация, в том числе углубленная, определенных групп взрослого населения", "Диспансерное наблюдение взрослого и детского населения", "Профилактические осмотры несовершеннолетних" и "Диспансеризация пребывающих в семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







