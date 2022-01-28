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28.01.2022 06:00
Рубрика: Власть

Медведев: Пандемия - общий вызов, нужно справляться общими средствами

Текст: Владимир Кузьмин
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главный урок, который мир должен был вынести из пандемии коронавируса. "С пандемией не справиться в одиночку, с пандемией не справиться одному государству, с пандемией невозможно справиться, закрывая границы, - заявил он в интервью ряду российских СМИ. - Пандемия - это общий вызов, с которым нужно справляться общими средствами". Необходимо развивать международное сотрудничество, а не закрываться друг от друга.
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

В России за прошлый год смогли в полном объеме выстроить всю систему кризисного реагирования на распространение новой коронавирусной инфекции. "Мы научились работать в этих условиях, научились оказывать медицинскую помощь, развернули необходимую сеть стационаров, создали и начали активно применять наши вакцины. Ну и, наконец, просто научились жить в этих условиях лучше, чем, например, в 2020 году, включая и вопросы волонтерства, и многое другое", - перечислил Медведев вынесенные нашей страной уроки.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Сам замглавы Совбеза за эти пару лет стал жить с ощущением другого мира, к которому "надо приспособиться, в этом мире надо выжить и в этом мире нужно стараться сделать все, чтобы развивалась страна, чтобы люди лучше жили, чтобы доходы выше становились, чтобы медицинская помощь была качественной".

- Личные уроки заключаются в том, что нужно помогать друг другу, нужно стараться и советом, и по возможности другими способами помогать близким, помогать другим людям, - сказал Дмитрий Медведев.

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