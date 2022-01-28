Military Watch: Су-35 - самый боеспособный истребитель России

Как пишет издание Military Watch, перебазирование самолетов произошло на фоне высокой напряженности между Москвой и НАТО. При этом Россия и Беларусь все больше объединяют свои средства противовоздушной обороны.

Первые истребители прибыли в Беларусь 26 января и были развернуты на аэродроме Барановичи. Оттуда Су-35 могут действовать против целей по всей Европе, доставая аж до Великобритании.

По оценке издания, Су-35 - самый боеспособный истребитель на вооружении России. Он относится к истребителям поколения 4++, однако его возможности соответствуют самым топовым самолетам НАТО, ведь Су-35 разработаны специально для борьбы с западными истребителями-невидимками.

Сильными сторонами Су-35, по мнению издания Military Watch, являются очень высокая выносливость, мощные системы обнаружения и экстремальный уровень маневренности благодаря двигателям с управляемым вектором тяги. А еще у Су-35 очень большая дальность поражения цели. Ракетой Р-37М "воздух-воздух" самолет может сбить своего противника на расстоянии в 300-400 километров. Это более чем вдвое дальше, чем дальность действия лучших ракет НАТО "воздух-воздух" Meteor и AIM-120D.

По оценкам издания у России чуть более 100 самолетов Су-35, что делает их очень дефицитным военным ресурсом. Поэтому их развертывание в период напряженности издание предлагает расценивать как "сильный сигнал".