Главу смоленской фирмы осудили за пропажу 130 миллионов рублей

Сафоновский районный суд в Смоленской области вынес приговор директору деревообрабатывающего комбината. Руководителя признали виновной в сокрытии денежных средств, предназначенных для покрытия недоимки по налогам и сборам и страховым взносам.

За комбинатом, чья основная деятельность - выпуск древесно-стружечных плит, - в 2018-2019 годах накопилась большая недоимка на налогам и страховым взносам.

На счетах компании имелась сумма, достаточная для покрытия задолженности. Зная об этом, генеральный директор комбината и принадлежащего ему завода ДСП вывела более 130 миллионов рублей на счета других юридических лиц, а затем распорядилась ими по своему усмотрению, сообщили в пресс-службе суда.

Во время рассмотрения дела подсудимая отрицала свою вину, заявив, что все ее действия были направлены на поддержание предприятия на плаву, выплату зарплаты и погашение задолженностей перед государством.

Суд согласился с обвинением и приговорил предпринимательницу к условному сроку в 2,5 года. Дополнительные предусмотренные статьей УК санкции: штраф до двух миллионов рублей и лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет, - применены не были.