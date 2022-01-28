В столице показали, как идет реставрация Московского почтамта

В Москве продолжают реставрировать здание Московского почтамта на Мясницкой улице - оно является объектом культурного наследия регионального значения.

На Мясницкой почтамт появился в 1785-м году, когда для него здесь арендовали усадьбу. Почтамт занимался не только почтой, но и посылками, денежными переводами. В конце XVIII века были выкуплены близлежащие земли - и территория почтамта увеличилась.

Главное же здание на Мясницкой улице в нынешнем виде было перестроено уже в начале ХХ века. Участвовал в проекте и инженер, автор башни на Шаболовке Владимир Шухов - считается, что так называемый "световой фонарь" спроектировал именно он.

Как отмечают в Мосгорнаследии, свод "фонаря" состоит из нескольких ярусов, причем часть стекол была утрачена. Специалисты извлекают сохранившиеся, чтобы по их образцу изготовить новые.

В столице показали, как реставрируют здание Московского почтамта.



Он тут с конца XVIII века, но в нынешнем виде - с начала ХХ-го.



Много лет фасад здания закрыт баннером. Что происходит внутри, тоже было непонятно. Наконец, появилась возможность увидеть:https://t.co/sEZtrDr702 pic.twitter.com/UrFQejMyoe — Журнал "Родина" (@HistoryRodina) January 28, 2022

Наиболее сложными на этом этапе были работы по установке строительных лесов, которые поддерживают "фонарь" во время реставрации. Всего потребовалось вбить 212 свай. При этом, как говорят реставраторы, прекрасно сохранились 16 колонн и метлахская плитка в операционном зале.

В 2000-х в помещениях почтамта размещались разные учреждения, которые брали площади в аренду и причинили большой вред. Здание Московского почтамта уже несколько лет скрыто баннером. Вот как оно выглядело, например, в 2015-м:

Разрешение на реконструкцию было получено только в конце 2019-го. Противоаварийные работы начались в 2020-м, а реставрацию комплекса планируют завершить не ранее 2027 года.