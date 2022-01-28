В Воронеже cменившего пол преступника отправили в женскую колонию

Советский суд Воронежа по запросу ФСИН разъяснил, как поступить с осужденным неясного гендера.

Осужденный за попытку сбыта наркотиков по документам значился мужчиной, имел соответствующий паспорт и справку из ЗАГСа о перемене пола с женского на мужской, коррекции имени, фамилии и отчества. Соответственно, суд определил его на три года в мужскую колонию общего режима.

Но в следственном изоляторе, где осужденный дожидался этапа, заподозрили неладное и обратились в суд за дополнительными разъяснениями. Как выяснилось, что уже после утверждения приговора в рамках гражданского судопроизводства решение врачебной комиссии о перемене осужденным пола было признано незаконным - равно как и выданные ему новые документы, рассказали в пресс-службе суда.

Судья разъяснил руководству управления ФСИН, что теперь осужденный подлежит направлению в женскую колонию.