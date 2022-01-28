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28.01.2022 06:18
Рубрика: Происшествия

В Приморье оставили под стражей депутата, обвиняемого в растлении ребенка

Текст: Ольга Журман

Приморский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу адвокатов на продление срока содержания под стражей депутата приморского заксобрания Артема Самсонова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Елену Оленеву.

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Самсонова обвиняют в растлении несовершеннолетнего. Следствие полагает, что во время отдыха на одной из баз Владивостока он демонстрировал 11-летнему ребенку предмет интимного характера и рассказывал о его предназначении.

Депутата задержали 17 ноября. 19 ноября по решению суда его заключили в СИЗО на два месяца. Свою вину он не признает.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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