В Приморье оставили под стражей депутата, обвиняемого в растлении ребенка

Приморский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу адвокатов на продление срока содержания под стражей депутата приморского заксобрания Артема Самсонова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Елену Оленеву.

Самсонова обвиняют в растлении несовершеннолетнего. Следствие полагает, что во время отдыха на одной из баз Владивостока он демонстрировал 11-летнему ребенку предмет интимного характера и рассказывал о его предназначении.

Депутата задержали 17 ноября. 19 ноября по решению суда его заключили в СИЗО на два месяца. Свою вину он не признает.