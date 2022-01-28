Экс-мэру алтайского города дали почти 9 лет строгого режима за взятки

В Алтайском крае бывший мэр Славгорода Сергей Горбунов ближайшие девять лет проведет в колонии строго режима. Славгородский городской суд признал его виновным в систематическом получении взяток.

Как пояснили в региональном следственном управлении, в суде удалось доказать, что глава города в течение почти трех лет брал дань с двух коммерческих компаний. Взамен он лоббировал их интересы при выборе поставщика топлива для нужд муниципалитета.

- О систематических взятках Горбунов договорился с представителями коммерческих компаний сразу после вступления в должность главы - летом 2018 года, - отметила старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Они должны были выплачивать ему по 100 тысяч рублей ежемесячно и еще от пяти до десяти процентов от полученной прибыли с поставок угля. Но в мае 2020 года бывший глава решил изменить размер взятки и потребовал выплатить ему по 50 рублей за каждую тонну угля, поставленную в Славгород за весь отопительный сезон 2019-2020 годов. В общей сложности предприниматели передали Горбунову свыше 6,8 миллиона рублей.

Экс-мэр был задержан в конце мая 2020 года при получении очередного транша, от которого он попытался избавиться, выбросив деньги в заброшенное здание. Потом бывший чиновник решил сотрудничать со следствием, признал вину и был отправлен под домашний арест. Но уже в сентябре того же года его снова взяли под стражу из-за того, что он грубо нарушал режим домашнего ареста.

По словам Людмилы Рязанцевой, Горбунов отказался признавать свою вину, противодействовал расследованию. Тем не менее экс-мэра приговорили к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и выплате штрафа в размере взятки - то есть больше 6,8 миллиона рублей. У него конфисковали имущество на 4,7 миллиона рублей и на пять лет лишили права занимать подобные должности.