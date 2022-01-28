Омская ЦБПО в 2021 году выпустила продукции почти на 850 млн рублей

В настоящее время номенклатура выпускаемой ЦБПО продукции насчитывает 254 вида. Вся продукция сертифицирована, запатентована и отвечает требованиям системы менеджмента качества ГОСТ.
Специализированное оборудование производства ЦБПО АО "Транснефть - Западная Сибирь" применяется для ремонта, реконструкции и строительства нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.
ЦБПО - единственный производственный объект в системе "Транснефть", на базе которого проводится капитальный ремонт запорной арматуры для магистральных трубопроводов. В течение 2021 года база выполнила капитальный ремонт 26 клиновых и шиберных задвижек. После ремонта их безопасная эксплуатация была продлена до десяти лет.
Потребителями продукции и услуг ЦБПО в 2021 году стали 17 дочерних предприятий ПАО "Транснефть".
Конструкторско-технологический отдел ЦБПО осуществляет модернизацию выпускаемых изделий, а также разрабатывает новые типы высокотехнологичной продукции. Это позволяет своевременно учитывать потребности дочерних предприятий системы "Транснефть", решать важные задачи по повышению уровня надёжности и безопасности производимого оборудования.
В 2021 году началась модернизация конструкции нефтесборщика "Гринда - 4Б", что позволит уменьшить габаритно-массовые характеристики изделия и его стоимость, а применение универсального заборного устройства приведет к сокращению номенклатуры нефтесборщика. В настоящее время ведется разработка приспособления для фиксации запорной арматуры различного диаметра (от 500 до 1200 мм) перед гидроиспытанием. Также в текущем году ЦБПО приступит к изготовлению скребков, предназначенных для очистки внутренней поверхности трубопроводов от парафинсодержащих, твердых и смолистых отложений, посторонних ферромагнитных предметов.
Справка
Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) входит в структуру АО "Транснефть - Западная Сибирь". Общая площадь производственных цехов ЦБПО составляет порядка 4 тысяч кв. м. Также на базе филиала действует Аттестационный учебный центр, где проводится обучение и ведомственная аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства.
Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"