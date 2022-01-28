"Князь Олег" пошел на север, чтобы уйти на восток

Подводный ракетоносец "Князь Олег", построенный на Севмаше и принятый в состав ВМФ в декабре 2021 года, покинул место своего рождения и отправился к пункту временного базирования на Северный флот.

Это переход плановый, ожидаемый и необходим для того, чтобы экипаж стратегического ракетного крейсера в полной мере освоил навыки управления им, отработал и сдал учебно-курсовые задачи, необходимые для ввода корабля и экипажа в состав сил постоянной готовности.

Как сообщили "РГ" на Севмаше, специалисты предприятия приняли участие в подготовке корабля к зимнему переходу на Северный флот, где экипаж под командованием Игоря Голубева уже ждут, и место у причала освободили.

"Впереди большая работа по отработке задач боевой подготовки, - приводит слова командира пресс-служба верфи. - В составе экипажа есть военнослужащие, которые уже служили на кораблях четвертого поколения проекта "Борей". А "Князь Олег" - самый современный из них, крейсер имеет колоссальные возможности по управлению, применению оружия, другим показателям".

Напомним, подъем Андреевского флага на крейсере состоялся 21 декабря 2021 года.

В этот день в состав ВМФ России было передано сразу две АПЛ четвертого поколения: подводный крейсер с баллистическими ракетами "Князь Олег" (проект "Борей-А") и многоцелевая атомная субмарина "Новосибирск" (проект "Ясень-М"). Церемония проходила в формате видеоконференцсвязи с президентом России Владимиром Путиным. И тогда Верховный Главнокомандующий отрыто заявил, что обе АПЛ будут базироваться и нести службу на Тихом океане.

Межфлотский переход с Кольского полуострова на Камчатку этих двух АПЛ можно ожидать в конце лета - начале осени.

Но собеседники "РГ", имеющие опыт службы на таких и подобных кораблях, не исключают, что приказ на перебазирование может поступить и раньше. Мы ничего загадывать не будем, а только пожелаем "Князю Олегу" успешно завершить уже начатый переход. И чтобы "Новосибирск" не задерживался на заводской акватории, а вслед за "Князем Олегом" пошел к своим по предписанному маршруту.