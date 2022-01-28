На Дону возбудили дело против строителя жилых домов

В Ростовской области по факту незаконного предпринимательства возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего ростовчанина.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, с 2018 по 2021 год он занимался строительством жилых домов на территории Мясниковского района Ростовской области, но при этом не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или в качестве руководителя какой-либо организации.

Тем не менее это не помешало ему привлекать рабочих. Таким образом мужчина построил и продал девять частных жилых домов.

В течении трех лет он получил доход на сумму более 13 миллионов рублей. Теперь ростовчанину грозит наказание до пяти лет лишения свободы.