Серийные поставки ударных дронов "Сириус" начнутся в 2023 году

Вооруженные силы России начнут серийно получать ударные дроны "Сириус" в 2023 году. Первый же полет беспилотного летательного аппарата ожидается в мае нынешнего года.

Об том пишет РИА Новости, ссылаясь на главнокомандующего ВКС России Сергея Суровикина. Он доложил об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу во время посещения первого специализированного завода по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов в Дубне.

"Сириус" , по ОКР он значится как "Иноходец-РУ" - разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета, имеет два двигателя. Его максимальная взлетная масса - две тонны, максимальная боевая нагрузка - 300 килограммов. Дальность действия - три тысячи километров.