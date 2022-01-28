Умер актер из криминальных сериалов Хартмут Бекер

В Берлине в возрасте 83 лет умер немецкий актер кино, театра и ТВ Хартмут Бекер - Густав Вангер из знаменитой военной драмы 1987-го "Побег из Собибора".

Кроме того, артист зарекомендовал себя ролями в поистине неисчислимом количестве полицейских сериалов. Часть которых хорошо знакома и российским ценителям жанра - "Криминальный кроссворд", "Место преступления", "Экстренный вызов", "Спецотряд "Кобра", культовый "Деррик".

Как передает Der Tagesspiegel, артист скончался в госпитале от рака.

Бекер родился в 1938-м в Берлине. Сниматься начал в 60-х.