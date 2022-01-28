В АКОРТ рассказали про систему штрафов для поставщиков еды

Применение штрафных санкций к поставщикам со стороны торговых сетей - часть рабочего процесса и необходимый элемент поддержания дисциплины как со стороны торговых сетей, так и со стороны поставщиков, но никак не проявление ущемления интересов отдельных игроков, считает председатель правления Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

По его мнению, именно ответственное и дисциплинированное поведение участников рынка позволяет обеспечивать доступность необходимых товаров для конечного потребителя.

Караваев рассказал, что в конце марта 2020 года, учитывая возросший спрос на отдельные виды товаров и объективные сложности, возникшие у добросовестных поставщиков ввиду растущей нагрузки, члены АКОРТ поддержали инициативу партнеров и ввели временный мораторий на применение штрафных санкций за недопоставку товаров. При этом АКОРТ неоднократно отмечала, что участие конкретных сетей в этой инициативе является добровольным, и надеялась, что поставщики, несмотря на введение моратория, продолжат ответственно и качественно исполнять свои обязательства для обеспечения потребителей необходимыми товарами. Параметры неприменения штрафов обговаривались сторонами в частном порядке.

"Члены АКОРТ в период действия моратория строго руководствовались предложенными мерами, никаких сигналов о нарушении моратория со стороны поставщиков в адрес конкретных сетей или Ассоциации не поступало. Тем не менее, в случае действительного наличия спорных ситуаций АКОРТ выражает готовность рассмотреть конкретные случаи при предоставлении всех деталей. На данный момент такой информации со стороны Руспродсоюза предоставлено не было", - говорит Игорь Кааваев.

Накануне "Коммерсант" сообщил о том, что ассоциация Руспродсоюз попросила головной офис Auchan разобраться в конфликте российского подразделения сети с поставщиками. Как следует из письма (есть у "РГ"), ретейлер во время ажиотажного спроса весной 2020 года вопреки мораторию выписал некоторым поставщикам штрафы за ошибочные заказы, закрытые позиции и т. д. Позже Auchan согласился списать их, но не выполнил свое обещание. А в 2022 году торговая сеть ввела штрафы в 100% от недопоставленной партии товара.

В "Ашан Ритейл Россия" "РГ" рассказали, что компания сотрудничает и постоянно находится в диалоге примерно с 40 известными ей участниками Руспродсоюза: с 31 из них на сегодняшний день нет никаких вопросов по штрафам, с остальными в процессе обсуждения находится списание штрафов за 2020 год в общей сумме 3,3 млн рублей. Компания готова обсуждать с Руспродсоюзом проблему, если организация предоставит сети информацию о конкретных проблемах, которую ретейлер запрашивал неоднократно.

"Последняя встреча "Ашан Ритейл Россия" и Руспродсоюза состоялась в декабре 2021 года, на ней стороны договорились о предоставлении такой информации для проработки на встрече в феврале 2022 года, однако данные в очередной раз не были предоставлены", - утверждают в торговой сети.

Там поясняют, что возможность взимания 100%-процентного штрафа за недопоставленный объем товара по промо-акциям внесена в типовой договор с 2022 года. Эта норма соответствует Кодексу добросовестных практик (свод рекомендуемых правил взаимодействия между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров). Он предполагает, что размер санкций должен соответствовать размеру потерь.

"До этого отсутствие подобного штрафа в 2021 году систематически приводило к крайне низкому уровню поставок таких товаров (60-70-80%) со стороны ряда участников Руспродсоюза при зафиксированном обязательстве 98%", - говорят в "Ашан Ритейл Россия".

О проблеме компания уведомляла Руспродсоюз, в том числе и на последней встрече в декабре.

При этом "Ашан Ритейл Россия" уведомляет поставщиков о заказе акционных товаров заранее, не позднее 3-5 недель в зависимости от категории, что является достаточным сроком для планирования. Но информация о недостаточной поставке появляется в последний момент, когда у ретейлера нет возможности найти другой источник поставок.

"Для "Ашан Ритейл Россия" эта недопоставка промо означает фактическое невыполнение обязательств перед покупателями, которым был анонсирован товар по промо-ценам, а промо - это возможность предоставления покупателям доступных товаров, важная в том числе с социальной точки зрения", - говорят в компании.

Там также подчеркивают, что с начала действия в 2022 году ретейлер не применял 100%-процентный штраф за недопоставку промо еще ни разу.