Заключены соглашения о модернизации заводов нефтехимии на 395 млрд рублей

Новости

Генсек НАТО заявил, что альянс не собирается размещать боевые группы на Украине 17:32
Китайскую авиабазу на искусственном рифе показали на видео 17:30
Япония может сократить число дипломатов на Украине 17:29
Путин заявил Макрону о важности неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений 17:02
Театр им. Ермоловой окончательно отменил спектакль "Двенадцатая ночь" 16:58
Второй тест на ковид тренера биатлонистов Башкирова оказался отрицательным 16:57
Голикова сообщила, сколько раз проведена вакцинация от ковида в России 16:48
Воронежских экс-полицейских будут судить за продажу данных о ДТП 16:44
Мост рухнул на газопровод в городе Питтсбург 16:43
Лавров призвал власти ФРГ отказаться от дискриминации канала RT 16:42
Коммунальщиков Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада 16:37
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ульяновской области 16:34
Лавров сообщил главе МИД ФРГ о реакции РФ на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности 16:33
В 2021 году ФАС сэкономила гражданам 5,6 млрд рублей на оплате "коммуналки" 16:31
В Петербурге задержан одиозный бизнесмен Александр Коновалов 16:27
В фондах Херсонеса обнаружили книгу XVI века из Венеции 16:19
Переговоры ФАС с торговыми сетями снизили наценки на товары на 9% 16:02
Медведев извинился перед судьей и заявил, что недоволен своей игрой против Циципаса 15:53
В Роспотребнадзоре назвали самые опасные последствия "омикрона" у детей 15:32
Армию переводят на новый способ тестирования на COVID-19 15:25
В столице количество погибших в пьяных ДТП снизилось на 20 процентов 15:04
Израиль облегчает процедуру въезда для вакцинированных "Спутником V" 14:55
14 тысяч военных ЗВО с начала года прошли ревакцинацию 14:51
Штрафы за производство и продажу немаркированных сигарет и алкоголя повысят в разы 14:38
КХЛ не будет проводить матчи во время олимпийской паузы 14:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
28.01.2022 16:06
Рубрика: Экономика

Заключены соглашения о модернизации заводов нефтехимии на 395 млрд рублей

Текст: Сергей Тихонов

Минэнерго заключило инвестиционные соглашения с "Сибур Холдинг" о создании новых мощностей в нефтехимии, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Рост цен на нефть в мире может вызвать подорожание бензина в России

Расширение производств будет происходить в рамках модернизации действующих и создании новых мощностей. Соглашение касается "Нижнекамскнефтехима", "Казаньоргсинтеза" и "ЗапСибНефтехима". С 2022 по 2027 гг. в них будет вложено как минимум 395 млрд рублей инвестиций. Предполагается начать выпуск продуктов мало- и среднетоннажной химии, которые пока не имеют отечественных аналогов. По предварительной оценке "Сибура", общая стоимость всего пула проектов превышает 560 млрд рублей.

Механизм инвестиционных соглашений позволяет снизить зависимость экономической эффективности нефте и газохимических проектов от вида перерабатываемого углеводородного сырья. Использование широкого спектра инструментов для привлечения новых инвестиций - часть обновленного Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года. Предполагается, что выполнение этого Плана позволит нарастить производство продуктов нефте и газохимии к 2030 году в полтора раза до 66,2 млн тонн. Доля переработки углеводородного сырья в продукцию с добавленной стоимостью должна вырасти с 29,8% до 46,5%. При этом стимулирование отрасли начинает формировать комплексный эффект для экономики страны уже на стадии реализации проектов - от роста производства до создания новых рабочих мест и развития смежных отраслей.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго

Главное сегодня

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ульяновской области
Лавров: Россия не хочет войны, но не позволит игнорировать свои интересы
За сутки в России госпитализировано 14 046 заболевших COVID-19
Лавров: Новая встреча с США по урегулированию кризиса пройдет в течение 2 недель
Медведев назвал бедность ключевой проблемой России
Как изменится мировая экономика в 2022 году
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году