Заключены соглашения о модернизации заводов нефтехимии на 395 млрд рублей

Минэнерго заключило инвестиционные соглашения с "Сибур Холдинг" о создании новых мощностей в нефтехимии, сообщает пресс-служба ведомства.

Расширение производств будет происходить в рамках модернизации действующих и создании новых мощностей. Соглашение касается "Нижнекамскнефтехима", "Казаньоргсинтеза" и "ЗапСибНефтехима". С 2022 по 2027 гг. в них будет вложено как минимум 395 млрд рублей инвестиций. Предполагается начать выпуск продуктов мало- и среднетоннажной химии, которые пока не имеют отечественных аналогов. По предварительной оценке "Сибура", общая стоимость всего пула проектов превышает 560 млрд рублей.

Механизм инвестиционных соглашений позволяет снизить зависимость экономической эффективности нефте и газохимических проектов от вида перерабатываемого углеводородного сырья. Использование широкого спектра инструментов для привлечения новых инвестиций - часть обновленного Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года. Предполагается, что выполнение этого Плана позволит нарастить производство продуктов нефте и газохимии к 2030 году в полтора раза до 66,2 млн тонн. Доля переработки углеводородного сырья в продукцию с добавленной стоимостью должна вырасти с 29,8% до 46,5%. При этом стимулирование отрасли начинает формировать комплексный эффект для экономики страны уже на стадии реализации проектов - от роста производства до создания новых рабочих мест и развития смежных отраслей.