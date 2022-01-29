Ленд-лиз под небесным прикрытием: как защищали арктические конвои

80 лет назад 28 января 1942 года был подписан совместный приказ Наркома обороны и Наркома Военно-Морского Флота "О мерах по прикрытию с воздуха транспортов в районе Мурманска". Согласно этому приказу авиация и флот СССР должны были обеспечить защиту морских судов с грузами, поставляемыми по ленд-лизу через северную Атлантику и Арктику.

После Англии, которая первая начала оказывать помощь Советскому Союзу в его противостоянии гитлеровской агрессии, США задолго о принятии решения о присоединении СССР к программе ленд-лиза (оно появилось только 11 июня 1942 года) также начали присылать технику и необходимые материалы северными конвоями. Поначалу немцы не обращали особого внимания на этот маршрут, но с ростом числа грузовых судов и частоты отправки конвоев германский флот и авиация стали представлять большую угрозу - вплоть до полного срыва поставок.

Еще летом 1941 года между штабом ВМФ СССР и британским адмиралтейством были достигнуты соглашения "о разграничении операционных зон, базировании английских кораблей в советских портах, общих опознавательных сигналах". Основную ответственность за проводку судов взяли на себя англичане, поскольку советский Северный флот не располагал крупными надводными кораблями. В обязанность же советских моряков вменили выставление дополнительного охранения при подходе британских судов к портам назначения, а также траление фарватеров от морских мин.

Второй задачей с 28 января 1942 года стало воздушное прикрытие, поскольку у англичан не было возможности отправлять свои истребители на такое огромное расстояние.

Кроме того, между британским и советским командованием в этой зоне Арктики была налажена радиосвязь для взаимного информирования и принятия оперативных решений.

На море взаимодействие с союзниками по охране судов началось еще в конце июля 1941 года, когда эсминец "Сокрушительный" обеспечил проводку английского минного заградителя, доставившего большой груз магнитных мин и глубинных бомб. В августе было налажено совместное патрулирование в водах Баренцева моря советских и британских подводных лодок. И задолго до появления приказа об авиационном прикрытии конвоев, в конце того же августа советская эскадрилья капитана Бориса Сафонова и английские летчики во главе с майором Миллером взяли на себя защиту неба над Кольским заливом.

Обстановка в Арктике обострилась весной 1942 года, когда немцы значительно увеличили свои силы в Норвегии. В первую очередь - для нападения на конвои. Сюда были направлены большие надводные боевые корабли, подводные лодки, бомбардировщики и истребители.

Первая тяжелая операция пришлась на май, когда советским и британским силам охранения пришлось приложить все свое умение и мужество, чтобы защитить конвой PQ-16. При подходе к острову Медвежий он подвергся массированным налетам германской авиации. На море врага отражали эсминцы, а в воздухе в бой вступил 2-й гвардейский Краснознаменный авиаполк Северного флота, которым командовал уже упомянутый Борис Сафонов - на тот момент уже дважды Герой Советского Союза и подполковник. Летчики не дали вражеским самолетам подойти к конвою в районе Мурманска, сбив 10 бомбардировщиков. Сам Сафонов этом бою сбил три самолета. На базу он не вернулся: в последнем радиообмене сообщил, что мотор дает сбои.

После эпической трагедии, случившейся со следующим конвоем (PQ-17), которая была во многом порождена ошибочными решениями британского адмиралтейства, на прикрытие с воздуха нового конвоя PQ-18 (кстати, самого крупного за годы войны) советское командование выделило более 300 самолетов. При всех массовых налетах и атаках подводных лодок до советских портов дошло 27 судов из 40, что в таких условиях было расценено как успех. Отражая налеты, пилоты сбили 41 вражеский самолет. Также удалось потопить три подводные лодки.

Поздней осенью 1942 года хватка немцев на севере ослабла. Это объясняется серьезной ситуацией, сложившейся под Сталинградом. Таким образом можно сказать, что пик активности гитлеровцев по противодействию конвоям в северным морях пришелся на лето - начало осени 1942 года. Далее они вынуждены были перебрасывать свои силы на критичные участки фронта.

И с каждым месяцем, с каждой новой победой Красной армии (особенно после Курской битвы), число самолетов, кораблей и подлодок при нападении на конвои неуклонно снижалось. Конечно, сказалась и активность союзников (особенно с середины 1943 года) в Средиземноморском бассейне.

Последний ленд-лизовский конвой (JW-67) прибыл в Кольский залив 20 мая 1945 года, а ответный советский (RA-67) ушел в Шотландию 23 мая.