Указ губернатора Нижегородской области от 28 января 2022 года № 15 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

"3.2. Приостановить работу ночных клубов (дискотек), танцевальных площадок, кальянных, питейных заведений (коктейльных залов, баров и пивных баров с преобладающим обслуживанием спиртными напитками); а также деятельность по оказанию услуг по предоставлению кальянов для использования в общественных местах.".

1.2. В пункте 3.4:

а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) предложить руководителям профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования по согласованию с учредителями определить форму обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, при этом к очной форме обучения предлагается допускать только обучающихся (в отношении совершеннолетних лиц), имеющих QR-коды с Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), подтверждающие наличие медицинского сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

(далее - сертификат о вакцинации (иммунизации)) или отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР), или при предъявлении "универсального документа посетителя мероприятий";";

б) подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования допускаются только обучающиеся (в отношении совершеннолетних лиц), имеющие QR-коды с ЕПГУ, подтверждающие наличие сертификата о вакцинации (иммунизации) или отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, или при предъявлении "универсального документа посетителя мероприятий".".

1.3. В пункте 4.1:

а) в абзаце четвертом подпункта "а" слова "методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР)" заменить словами "методом ПЦР";

б) в абзаце седьмом подпункта "б" цифры "14" заменить цифрой "7";

в) в абзаце семнадцатом цифры "14" заменить цифрой "7";

1.4. В абзаце втором пункта 4.2 слова "31 января" заменить словами "31 марта".

1.5. В пункте 4.4:

а) абзац одиннадцатый после слов "(иммунизации)" дополнить словами "или отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"посещение торговых и торгово-развлекательных центров детьми, не достигшими возраста 16 лет, осуществляется в сопровождении родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья детей.".

1.6. В пункте 5.3:

а) в подпункте "е" слова "с 1 декабря по 30 декабря 2021 г. с 00.00 часов до 6.00 часов, с 31 декабря 2021 г. до 8 января 2022 г. с 22.00 до 6.00 ч., а в остальные дни с 3.00 часов до 6.00 часов" заменить словами "с 28 января по 28 февраля 2022 г. с 23.00 до 6.00 часов";

б) подпункт "к" после слов "подпунктами "а" - "б", "г"" дополнить словами "(за исключением запрета на проведение танцевальных вечеринок, караоке)".

1.7. В пункте 5.10:

а) дополнить новым подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) запрет на проведение массовых мероприятий;";

б) подпункт "ж" считать подпунктом "з" и в нем слова "подпунктом "а"" заменить словами "подпунктами "а" и "ж"".

1.8. Подпункт "ж" пункта 5.12 исключить.

1.9. Подпункт 5.15 дополнить подпунктом "к" следующего содержания:

"к) в случае направления на карантин учащихся 9-х - 11-х классов обеспечивать непрерывность образовательного процесса указанных учащихся (при наличии возможности и учащихся других классов, находящихся на карантине) с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.".

1.10. Подпункт "м" пункта 5.16 исключить.

1.11. В пункте 9 цифры "20.6" заменить цифрами "20.61".

1.12. В подпункте "а" пункта 18.1 слова "31 января" заменить словами "31 марта".

1.13. Пункт 19.1 после слов "(иммунизации)" дополнить словами "или отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР".

1.14. Абзац первый пункта 20.1 после слов "(иммунизации)" дополнить словами "или отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР".

1.15. Абзац первый пункта 20.2 после слов "(иммунизации)" дополнить словами "или отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР";

1.16. Абзац первый пункта 20.3 после слов "(иммунизации)" дополнить словами "или отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР".

1.17. Пункт 24 изложить в следующей редакции:

"24. Министерству здравоохранения Нижегородской области в срок до 31 января 2022 г. с учетом роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и увеличения нагрузки на поликлиники Нижегородской области предоставить предложения по обеспечению бесперебойной работы поликлиник в период пикового роста заболеваемости.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







