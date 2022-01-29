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29.01.2022 15:34
Рубрика: Происшествия

В Тамбове начальника полиции заподозрили в незаконном возбуждении дела

Текст: Татьяна Ткачёва (Тамбов)

Сотрудник управления МВД на транспорте по ЦФО ответит за необоснованное, по мнению следователей, возбуждение уголовного дела о незаконном хранении оружия.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, возможное преступление выявила служба собственной безопасности совместно с управлением ФСБ по Тамбовской области. Речь идет о начальнике полиции в аэропорту Тамбова, уточняет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предварительно установлено, что действия сотрудника управления МВД на транспорте привели к необоснованному возбуждению дела в отношении гражданина по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Человек был привлечен к уголовной ответственности.

"Начальником УТ МВД России по ЦФО назначена служебная проверка. При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - отметили в транспортной полиции.

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