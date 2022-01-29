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Стас Михайлов в Крещенскую ночь попал в больницу

Новости
    29.01.2022, 13:11
Текст:   Олег Усков

52-летний российский певец, автор песен, актер и продюсер Стас Михайлов был прооперирован. Об этом заслуженный артист РФ рассказал в небольшом видео, размещенном на Instagram-аккаунте его супруги.

По словам Стаса, он попал в больницу на Крещенскую ночь из-за аппендицита. При этом к ситуации певец отнесся с юмором: "Никогда не думал, что в 52 года в нашей семье будут говорить о том, что у Стаса Михайлова аппендицит", - изложил артист.

При этом Михайлов порадовался, что в тот критический день был дома, а не уехал куда-то, и тому, что врачи отреагировали на его проблему стремительно, оказав качественную помощь.

Станислав Михайлов родился в 1969 году в Сочи. Первый сольный альбом выпустил в 1997-м. Неоднократный лауреат смотров "Шансон года", "Песня года" и "Золотой граммофон". По сведениям делового журнала Forbes, Стас - один из самых преуспевающих российских артистов.

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