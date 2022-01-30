Эрик Бана и звезда "Сабрины" Кирнан Шипка сыграют отца и дочь в триллере

Австралийский актер Эрик Бана ("Еще одна из рода Болейн", "Мюнхен", "Троя", "Халк") и молодая актриса Кирнан Шипка, известная по своей роли в сериале "Леденящие душу приключения Сабрины", снимутся в психологическом триллере. По информации Deadline, картину спродюсирует Ридли Скотт.

Фильм под названием Berlin Nobody начнут снимать в сентябре этого года. По сюжету американский психолог (Бана) будет расследовать события, связанные с местным культом. В то же время его дочь-подросток (Шипка) встречает загадочного юношу, который вводит ее в некую андеграундную тусовку. В итоге эти линии повествования пересекутся, девушка окажется в опасности, а отцу придется ее спасать. Как можно определить из названия, события будут разворачиваться в Берлине.

Отмечается, что Эрик Бана уже работал с Ридли Скоттом - в исторической военной драме "Черный ястреб"