Комедийный сериал Лилли Вачовски закрыт после двух сезонов

Американский комедийный сериал "Работа над собой" (Work in Progress) закрыт после двух сезонов. Его создательница Лилли Вачовски назвала такое решение "большим обломом".

Первый сезон шоу вышел на телеканале Showtime в 2019 году. Он повествовал о 45-летней женщине нетрадиционной ориентации, которая находится в депрессии и страдает ОКР. Второй сезон появился в прошлом году, после чего было принято решение не продолжать работу над ним.

- Прямо перед Днем благодарения я получила крайне печальную новость от руководителей Showtime о том, что у "Работы над собой" не будет третьего сезона, - написала в Twitter Вачовски.

Она также добавила, что создатели сериала через многое прошли, приобрели опыт съемки во время коронавируса, но, к ее сожалению, работа стала сводиться к простой коммерции.

- Мы невероятно гордимся двумя сезонами "Работы над собой" и были рады отметить огромные таланты Эбби Макинани (актриса, исполнившая роль главной героини - прим. ред.), Лилли Вачовски и всего актерского состава и творческой группы, - заявили представители телеканала в беседе с Deadline.