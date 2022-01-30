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Комедийный сериал Лилли Вачовски закрыт после двух сезонов

Новости
    30.01.2022, 18:22
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: Phil Mccarten/AP Фото: Phil Mccarten/AP
Фото: Phil Mccarten/AP

Американский комедийный сериал "Работа над собой" (Work in Progress) закрыт после двух сезонов. Его создательница Лилли Вачовски назвала такое решение "большим обломом".

Первый сезон шоу вышел на телеканале Showtime в 2019 году. Он повествовал о 45-летней женщине нетрадиционной ориентации, которая находится в депрессии и страдает ОКР. Второй сезон появился в прошлом году, после чего было принято решение не продолжать работу над ним.

- Прямо перед Днем благодарения я получила крайне печальную новость от руководителей Showtime о том, что у "Работы над собой" не будет третьего сезона, - написала в Twitter Вачовски.

Она также добавила, что создатели сериала через многое прошли, приобрели опыт съемки во время коронавируса, но, к ее сожалению, работа стала сводиться к простой коммерции.

- Мы невероятно гордимся двумя сезонами "Работы над собой" и были рады отметить огромные таланты Эбби Макинани (актриса, исполнившая роль главной героини - прим. ред.), Лилли Вачовски и всего актерского состава и творческой группы, - заявили представители телеканала в беседе с Deadline.

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