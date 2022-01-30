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Ольга Остроумова о смерти Куравлева: Ушел очень нужный нам всем человек

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    30.01.2022, 18:01
Текст:   Олег Усков
Фото: Михаил Киреев/РИА Новости Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
Фото: Михаил Киреев/РИА Новости

Советская и российская актриса Ольга Михайловна Остроумова опечалена смертью коллеги - актера Леонида Куравлева.

Остроумова и Куравлев снялись вместе в мелодраме 1982 года "Не было печали". В ней артист сыграл главную роль - сорокалетнего преуспевающего доктора Потапова, которому мать (Татьяна Пельтцер) всеми силами старается найти невесту. У Остроумовой там роль Жени - бывшей однокурсницы Потапова. Лента светлая и симпатичная, но большим хитом не стала.

"Ушел очень достойный, очень нужный нам всем артист и человек, - прокомментировала 74-летняя Остроумова уход экранного партнера в беседе с Teleprogramma.pro. - Очень жаль".

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