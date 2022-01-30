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Появился трейлер первой части сериала Super Pumped про основателя Uber

Новости
    30.01.2022, 15:00
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: youtube.com/ Showtime Фото: youtube.com/ Showtime
Фото: youtube.com/ Showtime

Showtime опубликовала трейлер первой части сериала Super Pumped с Джозефом Гордоном-Левиттом в главном роли. Он сыграл роль Трэвиса Каланика, создателя и генерального директора компании Uber.

Первый сезон под заголовком "Битва за Uber" выйдет уже 27 февраля 2022 года.

- Это первая часть антологической серии Super Pumped, в которой каждый сезон будет посвящен истории, которая потрясла деловой мир до основания и изменила культуру, - сообщается в описании.

В других ролях также появятся Кайл Чендлер, Кэрри Бише, Ума Турман, Элизабет Шу, Хэнк Азария.

Каким бизнес-историям будут посвящены следующие сезоны шоу, пока не сообщается.

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