Режиссер Жора Крыжовников и актриса Юлия Александрова развелись

Актриса Юлия Александрова, которая может быть известна зрителю по фильмам "Горько" и "Горько 2", сообщила о разводе со своим мужем, режиссером Жорой Крыжовниковым.

В своем Instagram она уточнила, что супруги расстались уже давно и почти год разведены. Александрова добавила, что споров и претензий они друг к другу не имеют, и посоветовала не приглашать их на различные передачи на эту тему.

- У нас получилось сохранить хорошие отношения ради нашей любимой дочери и просто потому что мы не самые плохие люди, - написала 39-летняя актриса, посоветовав поклонником не грустить от новости об их разрыве.

42-летний Жора Крыжовников (настоящее имя Андрей Першин) известен по дилогии фильмов "Горько!", "Самый лучший день", одной из новелл в картине "Елки новые". Во всех этих фильмах сыграла и его супруга Юлия. Он выступил сценаристом в проектах "Неидеальный мужчина", "Звоните ДиКаприо!", "Нечаянно", в которых также снималась Александрова.