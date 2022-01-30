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Станислав Садальский объяснил успех "трех воров" Леонида Куравлева

Новости
    30.01.2022, 18:33
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Советский, российский актер и блогер Станислав Садальский опубликовал некролог ушедшего сегодня Леонида Куравлева, объяснив, в чем успех и обаяние даже отрицательных персонажей в исполнении артиста.

По словам Куравлева, он сыграл трех воров - Жоржа Милославского, Шуру Балаганова и Копченого в "Место встречи изменить нельзя". "Три вора - и всех их любит зритель, я не понимаю почему", - недоумевал народный артист. Но Стас знает ответ. Потому что талант Куравлева "был очень добрый", и каждого своего героя, даже отрицательного, он наделяет этим светом. Люди верили и тянулись к нему.

Как пишет в Facebook Садальский, Куравлев был очень непубличный человек, небогемный. Причем был таким всегда - "нигде не светился, не мелькал, не "играл" лицом, интервью давал редко, в "глянце" вообще старался не появляться". Поскольку считал, что есть высшая степень актерской одаренности, за которую всегда расплачиваешься одиночеством.

У Куравлева в богатой творческой биографии сотни фильмов и сериалов, и с Садальским они работали неоднократно. "Все его герои очень разные, но объединяет их одно - уникальный талант, без которого наш кинематограф поблек бы", - заключил артист.

От себя напомним, что совместных проектов у актеров было шесть. Помимо "Места встречи", это детский музыкальный фильм 1972 года "Мальчики", криминальная комедия 1988-го "Презумпция невиновности", "перестроечная" фантастическая комедия "Великое замыкание", советско-сирийский боевик Доценко "Тридцатого уничтожить!" и детектив Шиловского с максимально звездным составом "Кодекс бесчестия".

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