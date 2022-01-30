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Умерла автор мультфильмов про Чебурашку и Дядюшку Ау Майя Бузинова

Новости
    30.01.2022, 19:38
Текст:   Олег Усков

30 января скончалась советский художник-мультипликатор и режиссер Майя Николаевна Бузинова. Артистке было 92 года. Некролог опубликовал в своем Facebook шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков. Он назвал Бузинову человеком, одушевившим Чебурашку и напомнил слова Юрия Норштейна, часто говорившего, что вся уникальность, трогательность, беззащитность и нежность этого персонажа - от неё.

Майя Бузинова родилась 23 июля 1929 года в Орле, вскоре семья перебралась в Мценск. Потеряв в самом начале Великой Отечественной войны отца, который погиб под локомотивом, семье до августа 1943-го пришлось жить на оккупированной немцами территории.

С 1947 по 1954 год Бузинова училась в Москве на живописном отделении Художественно-промышленного училища. По его окончании занималась оформлением выставок, а затем по совету друзей пришла на "Союзмультфильм". В итоге, с 1956 года она работала на киностудии сначала на рисованных, а через пару лет - по приглашению директора кукольного объединения Иосифа Боярского - и на кукольных фильмах.

В 1977-м Бузинова, "стремясь к собственному видению кукольного фильма", вместе с мужем, кукловодом Иосифом Доукшей, перешли на студию "Мульттелефильм" в ТО "Экран", где в 1978 году они дебютировали как режиссеры мультфильмом "Почтарская сказка".

Всего на счету Бузиновой несколько десятков фильмов - "Дядюшка Ау", "Новоселье у братца Кролика", "Голубая стрела", "Королева зубная щетка", "Приключения барона Мюнхгаузена" (кукольный 1967-го), "Зайка-зазнайка", "Самый маленький гном".

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Фото: предоставлено "Централ партнершип"
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