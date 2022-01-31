Артиллеристам ЗВО передали 12 самоходных гаубиц "Мста-СМ2"

Артиллерийские части Западного военного округа усилили 12 модернизированными самоходными гаубицами 2С19М2 "Мста-СМ2". Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

"Сразу после получения артиллерийских орудий военнослужащие приступили к выполнению учебно-боевых задач на войсковых полигонах в рамках мероприятий боевой подготовки зимнего учебного периода", - проинформировали в пресс-службе.

Сообщается, что эта самоходка имеет значительные конструктивные отличия от предыдущей модификации. "У модернизированных гаубиц установлена новая автоматизированная система управления огнем, увеличена прицельная скорострельность. Также имеется возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи", - рассказали в округе.

Гаубица "Мста-СМ2" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств, а также живой силы противника. Орудие самоходки 2А65 калибра 152 мм делает более 10 выстрелов в минуту. Важным преимуществом "Мсты-СМ2" является возможность выбирать цели и наводить орудие как при помощи специальной автоматизированной системы с пункта управления командира батареи, так и непосредственно в боевом отделении машины.

Вообще эта модернизированная самоходная гаубица сделана на базе "Мсты-С". Она была принята на вооружение более тридцати лет назад, прошла несколько этапов усовершенствования, но далеко не исчерпала свой потенциал. Ее наиболее современные модификации - 2С19М1 и 2С19М2 - производят серийно и в первую очередь поставляют в российскую армию. По тактико-техническим параметрам они не уступают или даже превосходят зарубежные аналоги.

Последняя версия "Мсты" с индексом 2С19М2, пользующаяся особым уважением у артиллеристов, оснащена дополнительными приборами-индикаторами наводчика и заряжающего, бортовой электронно-вычислительной машиной с модемом, дисплеем и цифровым датчиком угла возвышения орудия. Вкупе с автоматизированным удалением стреляной гильзы, усиленным бронированием, возможностью боевой работы от агрегата питания это сделало российскую самоходную гаубицу отличным ударным средством.

Ее важное достоинство - максимальная дальность стрельбы. Сегодня в мире найдется не так много военной техники данного типа, поражающей цели на удалении почти 30 километров. Если учесть, что в боекомплекте из 50 снарядов этой самоходки имеются осколочно-фугасные, активно-реактивные постановщики помех, а также высокоточные управляемые боеприпасы "Краснополь", преимущества нашей гусеничной гаубицы становятся очевидней.