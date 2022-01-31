Dolce&Gabbana откажется от использования натурального меха

Итальянский модный дом Dolce&Gabbana принял решение больше не использовать натуральный мех. Как пишет La Repubblica, в предметах из новых коллекций его заменят "экологически чистые синтетические волокна". Изготавливать их будут итальянские меховщики, с которыми бренд всегда сотрудничал. Таким образом, по замыслам дизайнеров, несмотря на изменение курса, все причастные к созданию одежды сохранят свою работу.

"Мы стремимся к более устойчивому будущему, в котором использование меха животных невозможно", - заявил директор по коммуникациям и маркетингу Dolce & Gabbana Феделе Усаи. По его словам, сфера модной одежды несет ответственность перед обществом. В связи с этим модный дом намерен использовать инновационные материалы, запустить экологически чистые производственные процессы.

Инициатива уже нашла свое воплощение в недавно представленной коллекции мужской одежды. Стоит отметить, что изменение в политике Dolce&Gabbana произошло под воздействием обществ защиты животных, в первую очередь из США. И этот модный дом стал далеко не первым, где отказались от использования натурального меха.

Ранее аналогичные решения были приняты в Armani, Gucci, Prada, Versace. При этом некоторые дизайнеры отказываются вообще от использования натуральных материалов. Так, еще в 2015 году Стелла Маккартни заявила, что больше не будет закупать овечью шерсть у фермеров, поскольку процесс стрижки овец ей кажется негуманным.