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31 января 2022 г.

Указ губернатора Ивановской области от 31 января 2022 года № 8-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. В пункте 10:

1.1. В абзаце четвертом подпункта 10.2 слова "прохождения ими лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР либо прохождения тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2, организованных работодателем, не реже одного раза в 7 календарных дней" заменить словами "соблюдения положений, указанных в подпункте 10.7".

1.2. В подпункте 10.14:

абзацы первый - третий признать утратившими силу;

в абзаце четвертом слова "на работников организаций с уровнем коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) менее 80%" заменить словами "Рекомендуется обеспечивать допуск работников к исполнению профессиональных (служебных) обязанностей с личным присутствием на рабочем месте на основании отрицательных результатов тестирования методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2, организуемых с соблюдением положений, указанных в подпункте 10.7, включая работников";

в абзаце пятом слова "в абзацах первом - четвертом настоящего подпункта" заменить словами "в подпунктах 10.2, 10.3".

2. Дополнить пунктом 26 следующего содержания:

"26. Приостановить на период с 01.02.2022 до издания соответствующего указа Губернатора Ивановской области проведение в государственных учреждениях здравоохранения Ивановской области диспансеризации взрослого населения и несовершеннолетних (за исключением углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)), профилактических медицинских осмотров взрослого населения и несовершеннолетних, за исключением периодических профилактических медицинских осмотров работников, медицинских осмотров лиц при поступлении на работу (службу), по направлениям призывных комиссий, а также медицинских осмотров для прохождения медико-социальной экспертизы.".

3. В абзаце четвертом подпункта 31.6 пункта 31 слова "прохождения ими лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР либо прохождения тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2, организованных работодателем, не реже одного раза в 7 календарных дней" заменить словами "соблюдения норм подпункта 10.7 пункта 10".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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