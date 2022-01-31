Постановление губернатора Камчатского края от 31 января 2022 года № 10 "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Граждане, контактировавшие с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), должны находиться в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 7 календарных дней со дня последнего контакта с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или до выздоровления (в случае развития заболевания).

Граждане не подлежат изоляции в случае, если не имеют симптомов заболевания, сходного с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение 6 месяцев, предшествующих контакту с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), или переболели новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение указанного срока.";

2) пункт 2 части 23 изложить в следующей редакции:

"2) работников, перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и имеющих сертификат переболевшего, выданный медицинской организацией, или действующий QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", - в течение срока действия соответствующего сертификата или QR-кода.".

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

В.В.Солодов







