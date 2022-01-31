Распоряжение главы Республики Карелия от 28 января 2022 года № 27-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2020, № 3, ст. 453, 457, 459, 460, 463, 469, 471, 472, 474, 475, 476, 478; № 4, ст. 725, 729, 730, 733, 736, 739, 741, 743, 744, 747, 748, 752; № 5, ст. 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1026, 1027, 1028, 1030, 1032, 1034, 1035, 1039, 1042; № 6, ст. 1306, 1307, 1310, 1311, 1314, 1318, 1319, 1321, 1322, 1327; № 7, ст. 1630, 1634, 1635, 1639, 1651; № 8, ст. 1832, 1833, 1837, 1840, 1843, 1846; №9, ст. 2106, 2112, 2114; № 10, ст. 2413, 2416, 2418, 2419, 2422; № 11, ст. 2680, 2681, 2685, 2687, 2689, 2690, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2698, 2701; № 12, ст. 3040, 3041, 3044, 3047, 3048, 3049, 3051, 3058, 3065, 3067, 3069; 2021, № 1, ст. 36, 37, 40, 41, 43, 45, 48; № 2, ст. 243, 247, 254, 256, 259; № 3, ст. 452, 453, 457, 463, 467, 477; № 4, ст. 758; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 мая 2021 года, № 1000202105110001; 20 мая 2021 года, № 1000202105200006; 21 мая 2021 года, № 1000202105210001; 15 июня 2021 года, № 1000202106150001; 16 июня 2021 года, № 1000202106160001; 18 июня 2021 года, № 1000202106180002; 24 июня 2021 года, № 1000202106240001; 28 июня 2021 года, № 1000202106280001; 2 июля 2021 года, № 1000202107020001; 8 июля 2021 года, № 1000202107080003; 6 августа 2021 года, № 1000202108060001; 19 августа 2021 года, № 1000202108190002; 2 сентября 2021 года, № 1000202109020003; 10 сентября 2021 года, № 1000202109100001; 12 октября 2021 года, № 1000202110120001; 15 октября 2021 года, № 1000202110150002, 1000202110150004; 25 октября 2021 года, № 1000202110250004; 27 октября 2021 года, № 1000202110270010; 29 октября 2021 года, 1000202110290014; 8 ноября 2021 года, № 1000202111080001; И ноября 2021 года, № 1000202111110003; 18 ноября 2021 года, № 1000202111180001; 26 ноября 2021 года, № 1000202111260013; 30 ноября 2021 года, № 1000202111300011; 1 декабря 2021 года, № 1000202112010001; 15 декабря 2021 года, № 1000202112150003; 16 декабря 2021 года, № 1000202112160001; 14 января 2022 года, № 1000202201140001) следующие изменения:

1) пункт 11.216 признать утратившим силу;

2) дополнить пунктом 11.217 следующего содержания:

"11.217. Образовательным организациям организовать работу с 31 января по 1 марта 2022 года по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося при наличии медицинских показаний у обучающегося (системные соматические заболевания (астма, сахарный диабет и иное), нарушения психического здоровья), обеспечив реализацию образовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.";

3) пункт 11.30 изложить в следующей редакции:

"11.30. До 1 марта 2022 года приостановить посещение организаций социального обслуживания Республики Карелия, предоставляющих гражданам услуги в стационарной форме.".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







