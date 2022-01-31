Макеты БРДМ-2 в тепловизионных прицелах теперь выглядят как настоящие

В различных родах войск ведущих армий мира уже длительное время активно используются тепловизоры различных типов. Поэтому разработчики мишеней и всевозможных ложных целей стараются сделать так, чтобы их продукция на полигонах при применении таких прицелов и приборов наблюдения выглядела бы как настоящая.

Active thermal, critical for accurate live fire training. pic.twitter.com/Mzp3YKedzz — GaardTech (@GaardTech) January 18, 2022

Например, неоднократно упоминаемая австралийская компания GaardTech для одного заказчика из НАТО (как предполагают, Великобритании) построила имитации советских боевых разведывательно-дозорных машин второго поколения.

Машина действительно напоминает оригинал, в том числе излучает тепло, как реальный "бардак" с включенным двигателем.

Известно, что БРДМ-2 продолжают эксплуатироваться в вооруженных силах почти полусотни государств, в том числе европейских, только в Польше их более 280 штук и около 430 на Украине.

А вот представленная в минувшем году ЗСУ-23-4 "Шилка" выглядит гораздо хуже.

Подкачало качество изготовления вращающейся башни. Она получилась излишне угловатой и больше напоминает образцы ранних модификаций, которые уже нигде не состоят на вооружении и встречаются лишь в музеях. Также очень небрежно выполнена антенна радиолокационной станции, находящаяся в рабочем положении.

Сообщаются, что эти изделия, а также макеты танков, боевых машин пехоты, ракетных установок, благодаря колесному шасси, могут самостоятельно двигаться (правда, по относительно ровной местности) и имеют дистанционное управление. Все это позволяет изображать технику потенциального противника в различных эпизодах проводимых учебных боев.

BRDM setup in < 40 minutes.



For a range in Europe. pic.twitter.com/cBDcaTw3nI — GaardTech (@GaardTech) January 14, 2022