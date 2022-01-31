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Названа причина смерти актера, режиссера и сценариста Виктора Мережко

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    31.01.2022, 10:24
Текст:   Олег Усков

Стала известна причина смерти советского, российского сценариста, актера, режиссера и телеведущего Виктора Мережко, скончавшегося 30 января на 85-м году жизни. Это осложнения, вызванные коронавирусом.

Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на дочь кинематографиста Марию. По ее словам, ничто не предвещало беды, пока ее отец не заболел в декабре. "Он стал задыхаться. Это был, вероятно, коронавирус. Но папа отмахивался: само пройдёт, обычная простуда. И занимался самолечением", - рассказала женщина.

Как уточняет Мария, перед самым Новым годом Мережко разговаривал по телефону с актером Александром Збруевым, и тот, обратив внимание, что сценарист "еле говорит", посоветовал съездить в больницу. Но Мережко категорически отказался.

В конце концов брат Марии Иван, со скандалами "скрутил" отца и 10 января отвез на КТ, показавшее, что одно легкое артиста уже поражено на 90%, а второе - на 95%. Мережко немедленно положили в реанимацию - сперва в Боткинскую больницу, потом перевели в клинику МВД. Нужно отдать должное медикам - за неделю они смогли очистить легкие режиссера до 65%, врачи делали оптимистичные прогнозы. Но тут у Мережко отнялась нога. Решили делать срочную операцию, "которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови". И после нее артист стал угасать. И буквально за неделю скончался.

"Считаю, что операция под общим наркозом была совершенно бессмысленна", - заявляет дочь Виктора Мережко.

Похоронят Виктора Ивановича на Троекуровском кладбище - рядом с женой, умершей 24 года назад.

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Фото: предоставлено "Централ партнершип"
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