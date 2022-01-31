Названы пять самых разрушительных артиллерийских систем России

Стрельбы из самой смертоносной и разрушительной артиллерии России произвели впечатление на авторов канала TechNoLimit.

САУ "Коалиция-СВ" открывает топ-5 лучших отечественных артустановок по версии авторов канала. Ее орудие имеет калибр 152 миллиметра и посылает разрушающий все на своем пути снаряд на расстояние до 70 километров. При этом гаубица может делать невообразимые 16 выстрелов в минуту. А мобильность системы такова, что она, сделав несколько залпов с разными траекториями на дальние расстояния, может покинуть позицию раньше, чем первый из выпущенных снарядов поразит цель.

Следующая артиллерийская установка в рейтинге, чьими выстрелами могут насладиться зрители, - гаубица "Пион". Она уже давно находится на вооружении, но по-прежнему является одним из самых мощных самоходных орудий. Ее калибр - 203 миллиметра, а дальность стрельбы - 50 километров. При этом система может стрелять в том числе и ядерными зарядами небольшой мощности.

Третьим в списке самых мощных российских самоходных установок идет 240-миллиметровый миномет "Тюльпан". Он поступил на вооружение еще в 70-х годах, но обладает достаточной сокрушительной силой, чтобы до сих пор считаться одной из мощнейших артиллерийских систем. Эти пушки могут стрелять даже ядерными снарядами мощностью до двух килотонн. "Тюльпан" способен делать залпы с закрытых позиций, что значительно затрудняет его обнаружение.

Четвертая в топе - 123-милиметровая самоходная пушка 2С-31 "Вена", созданная на базе БМП. Это одна из самых новых разработок. Она имеет высокую степень автоматизации и в то же время достаточно легкая, чтобы самоходное орудие можно было перебрасывать в нужную точку с помощью транспортной авиации.

Наконец, пятая в списке и, пожалуй, самая мощная из всех - это система реактивного залпового огня "Смерч". Она способна обрушить 12 снарядов калибром 300 миллиметров на противника, находящегося на удалении до 90 километров, и одним залпом поразить площадь в 70 гектаров. Стреляет установка 250-килограммовыми кассетно-осколочными или осколочно-фугасными, или термоборическими боеголовками. Залп "Смерча" по наносимому урону сопоставим с тактическим ядерным ударом, что делает эту российскую разработку самой мощной артиллерийской системой в мире.